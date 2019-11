«Col Thun non è uno spareggio. Pochi gol? Sottoporta non bisogna voler strafare»

LUGANO - Dopo la pausa per le Nazionali torna la Super League, col Lugano - terzultimo con 13 punti - che domenica farà visita alla Cenerentola Thun (9). Al timone dei bianconeri dallo scorso 28 ottobre, in queste settimane Maurizio Jacobacci ha avuto un po' di tempo per iniziare a plasmare la sua creatura, cercando di inculcare le sue idee.

«La pausa è stata positiva, con i ragazzi ho potuto analizzare bene la situazione e lavorare sul mio calcio - esordisce mister Jacobacci in conferenza stampa - Un altro aspetto positivo è che non ci sono stati infortuni, con Bottani e Sulmoni che hanno ripreso gli allenamenti».

Col Thun, ultimo della classe, è una sfida delicata. La vedete come uno spareggio?

«No. È una partita importante, ma vale come le altre. Abbiamo davanti una serie di gare fondamentali per il proseguo della stagione. Il Thun è reduce da una vittoria preziosa e sarà carico. Anche nelle difficoltà non hanno stravolto il loro gioco, ora ci aspettiamo una partita molto intensa sul loro campo sintetico. Lì si gioca un calcio differente, ma ci siamo preparati tutta la settimana. Sappiamo cosa aspettarci».

Il presidente Renzetti ha detto di recente che gli obiettivi sono cambiati. Ora si punta innanzitutto ad una serena salvezza.

«Io mi sono prefissato l'obiettivo di vincere più partite possibili, senza pensare alla classifica. Cerco di inculcare un determinato tipo di calcio nel gruppo. Dobbiamo credere nelle nostre capacità e sappiamo dove migliorarci. Vincere a Thun sarebbe importante, ma dobbiamo essere consapevoli della situazione e tenere conto di dove siamo e di cosa ci aspetta».

In casa Lugano un problema ricorrente è quello in fase realizzativa. Si segna poco.

«Ci abbiamo lavorato tanto. Sottoporta non si deve pensare troppo, ma essere consapevoli che si può segnare. Non bisogna arrivare troppo tesi o voler strafare. Negli allenamenti ho visto ragazzi che sanno segnare.... so che abbiamo bravi giocatori. Ora dobbiamo portare queste reti anche in partita. Mi aspetto maggior efficacia».

Lo scorso campionato Covilo si era rivelato importante anche in fase offensiva. Può essere un'arma in più?

«Si sta allenando bene e sta entrando in condizione. Oggi può giocare almeno metà partita. Lo vedo a centrocampo, con la possibilità di inserirsi anche sottoporta».

A livello di modulo Jacobacci potrebbe optare per il 4-1-4-1.

«È più offensivo del 4-2-3-1. Col Basilea abbiamo cambiato e poi siamo stati più bravi ad aggredire gli avversari. Nel secondo tempo abbiamo giocato come mi aspettavo sin dall'inizio. Se diamo troppo spazio agli avversari arriviamo sempre secondi».

Oltre a Rodriguez e Crnigoj, Jacobacci dovrà ovviamente fare a meno di Sabbatini, che tornerà dopo la sosta invernale. L'assenza di Sabbatini si farà sentire...

«Mancherebbe a tutte le squadre. È un giocatore con un'intelligenza tattica molto importante. Dispiace averlo perso».

Appena arrivato a Lugano "Jaco" ha dovuto affrontare subito tre partite. Ora c'è stato un po' di tempo per lavorare con tranquillità. Cosa hai capito di questo Lugano?

«Che c'è un gruppo che vuole sempre migliorarsi. Sanno giocare a calcio, c'è bisogno di qualcuno che dica loro come. Ho insistito anche sul modo di giocare in zona 1, ovvero quella difensiva. Rispetto a prima giochiamo meno la palla dietro. Voglio che ne usciamo presto senza perderci in fraseggi e prenderci rischi inutili. Bisogna anche saper sparare la palla in tribuna, senza rischiare quando c'è pressione».

keystone-sda.ch/ (Alessandro Crinari)