Tifoso ma che fai? Entra in campo e si improvvisa difensore ma... Karamoh è troppo veloce!

ULM (Germania) - Nel torneo amichevole in corso di svolgimento a Ulm - in Germania - è capitato un fatto alquanto singolare.

Come si può vedere dal video in allegato infatti, durante la sfida fra Trabzonspor e Parma (2-2), un tifoso turco è entrato in campo correndo per cercare di recuperare il pallone dai piedi di Yann Karamoh, che aveva appena iniziato un contropiede.

Il supporter ce l'ha messa tutta ma non è riuscito a contrastare il giocatore francese degli emiliani che - a grandi falcate - l'ha seminato nel giro di qualche secondo...