Rafa, Nole&Co: i soliti noti...

Non c’è trucco, non c’è inganno: abbandonato due anni or sono l’algoritmo che premiava i risultati ottenuti sull’erba dai singoli tennisti e deciso di usare la classifica ATP come faro per compilare il seeding, gli organizzatori del torneo londinese (oggi al via) si sono semplicemente trovati a fare i conti con assenze pesanti. Alcune decise a tavolino (russi e bielorussi sono banditi, per questo Medvedev sarà costretto a fare da spettatore e non verranno assegnati punti ATP), altre dovute a fisici traballanti (Zverev si è infortunato nella semifinale del Roland Garros, Federer da un po’ è in vacanza).