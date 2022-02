Campionato ticinese Over 40…verso il Lussemburgo

CHIASSO - Domenica 20 febbraio nella palestra del Centro Professionale Commerciale di Chiasso si svolgerà l’ultima giornata del campionato ticinese di Indiaca 2021-2022 per la categoria Over 40.

Le squadre delle Società di Bioggio, Chiasso, Melide e Valle del Vedeggio si affronteranno nelle categorie donne, uomini (mattina) e misto (pomeriggio).

Per la conquista dei titoli di campioni ticinesi ci si attende come sempre partite molto combattute con l’accento che rimane comunque come sempre sul fair-play.

Va inoltre sottolineato che le prime due classificate di ogni categoria avranno accesso al Campionato Svizzero che si terrà a Gelterkinden il weekend del 21-22 maggio. Diversi giocatori presenti questa domenica, fanno parte delle squadre della Nazionale Svizzera di Indiaca e per loro sarà sicuramente un buon allenamento in vista del Campionato del Mondo che avrà luogo in Lussemburgo dal 2 al 6 agosto 2022.