«Non possono più vincere un match sui cinque set»

MOSCA - Il tennis sta vivendo un ricambio generazionale? Roger Federer, Rafael Nadal sono ai box e Novak Djokovic è reduce dalle delusioni di Tokyo e di New York.

Se per il serbo si tratta soltanto di un momento no, dopo che comunque ha dominato la prima parte della stagione, per il renano e lo spagnolo i dubbi sono tantissimi. Almeno questa è l'idea di Nikolaj Davydenko, ex numero tre delle classifiche Atp e ritiratosi dalle competizioni nel 2014. «Penso che sarà difficile per Rafael Nadal e Roger Federer tornare visti gli infortuni subiti. I loro fan mi picchieranno e diranno che sto soltanto dicendo sciocchezze. Ma poco a poco saranno costretti a ricredersi...».

Vincere dei match sui cinque set? No... «Forse vinceranno ancora qualcosa, non sto dicendo che perderanno tutte le partite. Ma non credo che possano potenzialmente vincere una partita sui cinque set. Possono giocare un'ora su tre set, questo sì».

Imago