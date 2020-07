Salta l’edizione 2020 degli Swiss Indoors

BASILEA - Niente da fare per il tennis. Almeno in Svizzera. Con la cancellazione dell’edizione 2020 degli Swiss Indoors, In questa stagione il nostro Paese non ospiterà infatti alcun torneo ATP.

La kermesse di Basilea, bloccata dalla pandemia e dalle sue conseguenze economiche, tornerà a incantare i tifosi nell’ottobre dell’anno prossimo.