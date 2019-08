Federer resta con i piedi per terra: «Non sono favorito. La finale con Nole? Lui più bravo»

NEW YORK - Roger Federer ha voltato pagina. Dopo la beffarda sconfitta maturata nella finale d Wimbledon e dopo la prematura uscita di scena da Cincinnati, il basilese è pronto ad affrontare gli US Open. A New York il campione elvetico ha vinto cinque volte, tra il 2004 e il 2008 consecutivamente.

Provare a interrompere l'astinenza che dura da 11 anni? «So che sarà dura - le parole di Roger - Non arrivo come il favorito d’obbligo come magari nel 2006 o nel 2007. Sono consapevole di come devo approcciare mentalmente il torneo. La finale con Novak a Wimbledon? Alla fine siamo parte di uno spettacolo. La gente paga un sacco di soldi per assistere ad un incontro del genere. Io sono stato il protagonista insieme a Novak. Abbiamo messo in piedi una grande battaglia. Ma qualcuno doveva vincere. E Novak è stato più bravo. Dopo quella partita mi sono seduto, ho bevuto un bicchiere di vino con mia moglie e ho pensato "Beh, in semifinale ho giocato molto bene, ed anche in finale"».

keystone-sda.ch/STF (JUSTIN LANE)