Roger vs Stan, tutti a bocca aperta: è il gran giorno del duello

PARIGI (Francia) - Quanti di voi - siate sinceri - a inizio stagione avrebbero pensato di vedere un incrocio Roger-Stan così avanti al Roland Garros? Pochi, molto pochi. Questo per colpa del renano, che da tempo snobbava la terra, come anche del vodese, l'ombra di se stesso dopo l'infortunio del 2017.

I due campionissimi hanno invece saputo sorprendere, ritrovando la voglia (di partecipare), lo smalto e la freschezza dei giorni migliori proprio a Parigi.

All'atteso match arriva in condizioni migliori Federer. Beneficiato di un calendario agevole e fatto sfoggio di colpi incomprensibili per gli umani, il 37enne ha infatti infilato quattro incontri perfetti, nei quali ha liquidato, nell'ordine, Sonego, Otte, Ruud e Mayer. Wawrinka ha invece titubato all'esordio con Kovalik (3-1) e ha sprintato con Garin e Dimitrov (3-0) prima della maratona contro Tsitsipas.

Pure la storia sta dalla parte di Roger, che negli scontri diretti è avanti 22-3 contro Stan. I numeri vanno però interpretati. Il passivo del 34enne si riduce infatti fino a un accettabile 3-4 se si prendono in considerazione solo le partite giocate sulla terra. Altro aspetto da tenere in considerazione riguarda la... testa. Federer non ha mai fatto mistero di non apprezzare particolarmente il connazionale come avversario sul “rosso”. “Il peggiore da affrontare”, ha ammesso a più riprese l'uomo da venti Slam. Quella dichiarazione è forse un'esagerazione, tenendo conto che in giro c'è ancora un tizio spagnolo che di questa superficie ha fatto il suo terreno di conquista (e che presumibilmente affronterà il vincente del derby in semifinale); spiega in ogni caso quanto davvero temibile sia Wawrinka. E quanto poco pronosticabile sia una partita con lui in campo.

KEYSTONE/EPA (SRDJAN SUKI)