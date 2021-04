Con i fatti verso il futuro!

CASLANO - La sezione PPD-GG-PVL ha depositato le liste per il Municipio ed il Consiglio Comunale in vista dell’appuntamento elettorale del 18 aprile. Lista no. 5 che annovera due municipali uscenti, ovvero il sindaco Emilio Taiana e il municipale Adam Jardini. I tre uscenti sono accompagnati nella corsa al Municipio da Silvia Barbareschi Perazzi, Loredana Ferraroni, Giona Fieni, Damiano Robbiani e Christian Sauer.

La lista no. 5 del Consiglio Comunale è composta da 22 persone, di cui 7 consiglieri comunali uscenti. Sei le donne presenti. Generazione Giovani la fa da padrone con 11 candidati e 1 rappresentante dei Verdi Liberali.

La campagna si sta svolgendo con nuovi metodi, vista la situazione pandemica che non permetterà i soliti eventi proposti come avvicinamento all’appuntamento alle urne, come l’assemblea o la cena pre-elettorale. Il PPD conclude dicendo che «Faremo sentire comunque la vicinanza alla popolazione con la stessa passione per la politica e la voglia di fare qualcosa di bello per il nostro Comune»”

L’invio personale, a tutti gli aventi diritto al voto, di una mascherina chirurgica salvaguardata in una bellissima custodia griffata PPD e Lista 5 sta avendo un’ottima risonanza.

Con l’Info-PPD debitamente numerato, che ha raggiunto tutti i fuochi, vogliamo estrarre giornalmente, fino al 18 aprile, due premi giornalieri in buoni da CHF 15.00, 30.00 e 50.00. Importi da destinare alla consumazione in un Bar o Ristorante di Caslano, incluso l’asporto.

Le informazioni sui candidati sono disponibili sul sito sezionale www.ppdcaslano.ch, su Instagram alla pagina “ppdggcaslano” e su Facebook alla pagina “PPD e Generazione Giovani – Caslano”