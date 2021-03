Prima i luganesi

LUGANO - Il 18 aprile prossimo saremo chiamati alle urne, per designare il nuovo esecutivo e il nuovo legislativo cittadino. Queste elezioni come non mai, hanno un'importanza fondamentale sul futuro dei cittadini della nostra città, soprattutto dopo questa crisi pandemica che ha messo in ginocchio parte dell'economia.

Oltre ai grandi progetti che tutti conosciamo, la città ha un "grande Progetto", che è prioritario che torno a ripetere da anni. Questo progetto si chiama: benessere del cittadino luganese!

La città di lugano ha fatto e fa tanto, ma dobbiamo metterci più impegno, a ogni appalto comunale dove verrano elargiti milioni dei contribuenti, le ditte che vinceranno l'appalto dovranno essere sensibilizzata ad adoperare personale ticinese, i nostri soldi dobbiamo "farli girare" nelle nostre tasche, non in quelle della Lombardia.

Si sa, se si vuole avere una città sana, positiva e lungimirante (visti i lavori molto importanti che svilupperemo), gli abitanti devono stare bene economicamente, se no è controproducente e dannoso.

In questi mesi di pandemia, abbiamo notato come non mai quanto il ceto medio è ormai destinato all'estinzione e questo trend è da fermare. Dobbiamo ricordarci che il 50 percento degli abitanti della città di Lugano appartengono al ceto medio, una qualche riflessione più accurata andrebbe fatta.

Dunque, basta truffatori dalla vicina penisola, basta stranieri dal permesso facile, cui l'unico interesse è sfruttare la svizzera, il Canton Ticino e Lugano per "traffici" e business che al popolo non portano nulla di positivo, ma solo energia negativa.

Aiutiamo prima "i nostri", aiutiamo i Luganesi!