Tutti pronti per la neve!

Divertirsi sulla neve è un must, soprattutto per chi vive in zone benedette da abbondanti nevicate che invogliano a piacevoli sciate, nelle quali coinvolgere anche i piccoli di casa. Proprio per i bambini è fondamentale avere attrezzatura e abbigliamento scelti con cura e adatti alla loro età. Tenendo da parte ogni considerazione sulla spesa importante che il corredo sciistico rappresenta, soffermiamoci sugli elementi irrinunciabili, senza dimenticare second hand e noleggio.

Tute, pile, cappellini e guanti del fratello maggiore, per esempio, saranno perfetti ed eviteranno di comprare ciò che durerà forse una stagione, considerati i ritmi di crescita dei bambini. Gli sci e gli scarponi, invece, potranno essere semplicemente affittati o chiesti in prestito ad amici e parenti, considerando la frequenza con la quale si va a sciare e per evitare spese esose e poco durature, visto che il pargolo potrebbe anche rivelarsi disinteressato allo sci! Se il baby sciatore ha meno di tre anni potrà utilizzare gli sci giocattolo da attaccare ai doposci, mentre i più grandicelli alle prime armi useranno gli sci baby o junior, visto che quelli troppo performanti potrebbero essere pericolosi per sciatori poco esperti. Un modello basico è la soluzione migliore e soddisfa i requisiti necessari al divertimento in sicurezza.

Tecnicamente bisogna rispettare alcuni criteri: gli sci non devono essere più lunghi dello sciatore ed anche la lunghezza dei bastoncini deve essere proporzionale alla statura del piccolo e sarà giusta se gomito e avambraccio formano un angolo retto, impugnandoli. Gli scarponi devono essere necessariamente della misura esatta e per la loro scelta è preferibile affidarsi ad un esperto che individuerà il numero giusto della calzatura ed il modello più adatto. Indispensabile sulle piste da sci è anche il caschetto rigorosamente omologato. È un equipaggiamento salvavita e quindi è preferibile non risparmiare per esso.

TMT (ti.mamme team)

