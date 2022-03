Da Riva a Uggiate in processione per implorare l'acqua

RIVA SAN VITALE - Questa mattina alle ore 05.30 la parrocchia di Riva S.Vitale ha organizzato la processione a piedi ai “Morti di Uggiate“ a implorare la pioggia.

È una storia molto antica avvenuta nel 1600. Un signorotto abitante nella zona costrinse tre giovinette a cedere alle sue lusinghe. Le stesse non vollero acconsentire, per serbar fede allo sposo e preferirono morire. Quale punizione per non aver ceduto, il signorotto le fece immurare ad Uggiate Trevano nella chiesa oggi dedicata ai Morti di Somazzo. Infatti nella parete nord della chiesa ci sono tre reliquie protette da un vetro a testimonianza di quanto accaduto.

Nella loro agonia che durò alcuni giorni, ebbero sete. Sul sentiero che porta da Uggiate Trevano in Pignora a Novazzano, passò un abitante di Riva S. Vitale, che vide le tre ragazze morenti. Le stesse implorarono l'uomo a voler dare loro un sorso d'acqua. Allora lui prese il cappello, si reco' ad un piccolo ruscello, raccolse l'acqua e le dissetò. Per ringraziarlo da quanto fatto, le stesse dissero: «qualora ci fossero dei periodi di forte siccità, la popolazione di Riva S.Vitale è invitata a recarsi a Somazzo per chiedere la pioggia che non mancherà mai».

Ecco perché oggi la parrocchia di Riva S.Vitale si reca a Uggiate in processione. Nel Mendrisiotto assistiamo ad un periodo di siccità mai visto. Negli anni '70 capitò pure una forte siccità estiva. Da maggio sino ad agosto non ci furono precipitazioni significative, ed i raccolti erano dati per spacciati. Ci fu la processione dei fedeli di Riva S.Vitale che si tenne all'inizio del mese di agosto. Ebbene dopo due giorni si registrarono forti temporali che salvarono i raccolti, le falde freatiche, e tutto ritornò nella normalità.

Speriamo che anche questa volta si registri quanto accaduto negli anni '70. Abbiamo bisogna d'acqua per poter avere una primavera normale, salvare i campi di frumento, ma sopratutto di rimpolpare le falde che da diversi anni sono sempre in discesa.