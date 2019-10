SI PUÒ FARE. Questo è il motto che mi ha accompagnato lungo le strade della mia campagna elettorale. Ma al tempo stesso è anche quello della mia vita. In molte situazioni, prima di dire “Basta, non si può fare più nulla”, occorre sempre cercare nuove vie. Esaurire ogni possibilità. La campagna elettorale per le elezioni federali 2019 è stata intensa e appassionante. Ho girato il Ticino in bicicletta e in treno. Ho incontrato tantissime persone, ho allacciato nuove amicizie. Ho avuto piacere e divertimento a dialogare e a confrontarmi su vari temi. Di una cosa sono certo: la prossima legislatura a Berna sarà d’importanza epocale per la nostra magnifica Patria. Quali i temi? Eccoli: l’invecchiamento della popolazione, i nostri rapporti con l’estero, l’evoluzione climatica e la 4a rivoluzione industriale (digitalizzazione). Ritengo che il compito di noi politici sia quello di infondere fiducia nel futuro senza vendere fumo e senza fomentare inutili paure. Cavalcare questi temi, queste evoluzioni in maniera positiva per trarne i migliori vantaggi, opportunità di crescita socioeconomica e di progresso per tutti. Ma in quali ambiti? Ad esempio nel trasporto pubblico, nel settore energetico, nella formazione, nella sicurezza, ecc.. La Confederazione deve investire di più e allentare la morsa fiscale.

Occorre rilanciare l’economia e creare nuovi posti di lavoro. Questa è l’essenza che mi sta a cuore: stare al passo con i tempi e creare nuovo benessere. Ed è quello che sono pronto a fare per i prossimi quattro anni in Consiglio nazionale in favore della Svizzera e del nostro Cantone. Sono molto riconoscente a tutte le persone che mi hanno seguito e che mi hanno sostenuto e anche criticato. Anche questo fa parte della politica.

Grazie di cuore a tutti. SI PUÒ FARE!

P.S. Sono stato ispirato dalla canzone della PFM (Premiata Forneria Marconi) “Si può fare” del 1980