Matilda De Angelis e il post sull'ansia (poi cancellato)

Cosa c’entra con questa sensazione di stordimento il suo viso segnato dai brufoli? «Per me l’acne è stato il sintomo di questo grande male - ha spiegato l’attrice -, anche se per tanto tempo ho pensato che ne fosse la causa. Bisogna imparare a rispettarci nelle nostre zone di luce come in quelle d’ombra. Io sto imparando che non posso controllare tutto nella vita e che prefissarmi costantemente uno standard di perfezione irrealizzabile in ogni ambito (lavorativo, sentimentale, etc. ) mi ha intossicato la mente». Per riuscire a stare bene e quindi battere anche l’acne, bisogna guardare dunque dentro di sé. «Capire chi siamo, cosa vogliamo - ha concluso la De Angelis - di cosa abbiamo bisogno, quali persone, cose, situazioni ci fanno bene e quali no è necessario per crescere e guarire. E alla fine ridiamo, che col tempo tutto passa. O quasi».