Elon Musk e Grimes «semi-separati ma sempre innamorati l'uno dell'altra»

NEW YORK - Grimes ed Elon Musk sono attualmente «semi-separati». A raccontarlo a Page Six è stato lo stesso magnate dell'auto e dell'industria aerospaziale.

«Siamo semi-separati ma sempre innamorati l'uno dell'altra, ci vediamo con frequenza e siamo in ottimi rapporti» ha detto Musk. Il motivo della lontananza è da attribuirsi principalmente agli impegni lavorativi dell'imprenditore: «Principalmente è perché il mio lavoro a SpaceX e Tesla mi richiede di essere in Texas e di viaggiare oltreoceano e il suo lavoro è soprattutto a Los Angeles». Ma nel momento in cui sono state rilasciate queste dichiarazioni Grimes «sta con me e Baby X è nella stanza accanto».

"Baby X" non è altro che X Æ A-XII, il figlio che la coppia ha avuto nel 2020, due anni dopo aver reso pubblica la relazione.