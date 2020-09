Un dente di squalo per il principe George

LONDRA - Un dente di squalo fossilizzato. È questo il regalo insolito ricevuto dal principe George.

L'ideatore di questo particolare dono è nientepopodimeno che David Attenborough, il noto naturalista e divulgatore scientifico britannico.

Il fossile, spiega la CNN, è stato consegnato al piccolo reale in seguito ad una proiezione privata dell'ultimo documentario di Attenborough, "A life on our planet".

Il dente appartiene ad una specie di squali ormai estinti, il Carcharocles megalodon, ed è stato ritrovato a Malta dallo stesso naturalista negli anni '60.

Record su Instagram - Attenborough ha scelto quel giorno anche per buttarsi su Instagram, all'età di 94 anni. E lo ha fatto col botto: stando al Guinness World Record, nessuno era riuscito a raggiungere un milione di follower in così poco tempo (in sole quattro ore).

Il naturalista ha annunciato che utilizzerà il profilo per sensibilizzare i follower sui problemi legati al cambiamento climatico.

Keystone