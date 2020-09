Elettra Lamborghini e Afrojack hanno detto "sì"

COMO - Elettra Lamborghini ha sposato il deejay olandese Nick van de Wall (AfroJack) a Villa Balbiani, sul lago di Como. Il 26 settembre, esattamente due anni dopo il loro primo incontro, il sole ha incoronato la loro giornata, il tutto sotto la regia del wedding planner Enzo Miccio.

Sui social i due hanno inizialmente pubblicato tra le stories le foto della mano sinistra, "nuda". Per poi condividere uno scatto ufficiale di coppia: occhi dentro agli occhi, un abito in pizzo con taglio a sirena e lungo velo per lei (il primo di tre look, quello «più tradizionale»), elegante smoking per lui. Sul profilo di lei i "like" hanno già superato i 1,6 milioni.

Agli invitati è stato chiesto di effettuare nei giorni precedenti alle nozze il tampone per il Covid-19.

Grande assente la sorella di Elettra Lamborghini, Ginevra, che aveva annunciato che non avrebbe partecipato alle nozze dopo la domanda di un fan su Instagram.