Stella Maxwell in vacanza nei Grigioni

SAINT MORITZ - La top model Stella Maxwell ha scelto la neve grigionese per trascorrere le sue vacanze invernali. Come dimostrano gli scatti postati su Instagram, l’angelo di Victoria Secret si diletta con lo snowboard.

Nelle stories invece la si vede gustare una salsiccia di vitello, in una posa non troppo elegante, mentre indossa una maglietta dei Nirvana e dei leggins zebrati. «St. Moritz è chic» scrive la ex di Kristen Stewart. Non mancano tuttavia le fotografie più classiche, dove viene immortalata sulla seggiovia, e la vista dall’albergo.

Ma Stella Maxwell è anche una cliente delle FFS. Per raggiungere la località turistica la modella ha infatti scelto il viaggio in treno, con tanto di foto per immortalare il momento. In prima classe, ovviamente.