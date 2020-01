Pamela Anderson torna bagnina

LOS ANGELES - Nella mente di tutti è C.J.. Una corsa sulla spiaggia con il costume intero rosso per salvare i bagnanti. Il famoso ruolo in Baywatch l'ha resa celebre e Pamela Anderson, a 52 anni, ha indossato nuovamente i panni della bagnina.

Questa volta lo ha fatto sulla Gold Coast per il nuovo spot di Ultra Tune, colosso dell'assistenza auto.

Al posto del costume rosso stavolta Pamela indossa una muta nera con una scollatura profonda. Insieme ad altre bagnine corre sulla spiaggia per salvare Warwick Capper, che distratto alla vista della Anderson ha perso il controllo della sua golf cart.

Il marchio Ultra Tune era stato accusato in passato di sessismo per avere più volte rappresentato le donne come deboli e in difficoltà. Questa volta a trovarsi nei pasticci è un uomo e per salvarlo accorre il gentil sesso.