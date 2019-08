Michelle si difende: «Da buona svizzera so che le stelle alpine non vanno raccolte»

BADIA - Michelle Hunziker è stata ricoperta da una valanga di critiche. La conduttrice ha condiviso con i suoi follower una nuova esperienza, un’arrampicata svolta sulle Dolomiti in compagnia di diversi amici, su tutti l’attrice Serena Autieri. Fin qui tutto bene, se non fosse che, nelle immagini, dal suo giacchino spuntava una stella alpina… «Non si dovrebbero raccogliere le stelle alpine!», è stato il commento più delicato. «Scusa Michelle ma la stella alpina potevi evitare di raccoglierla... Pensate di poter fare tutto!». In molti hanno invocato una multa.

La risposta non si è fatta attendere. Su Instagram è stato postato un video con questo commento: «Edelweiss, edelweiss... Bianca stella di neve... ecco un video per tutti i miei carissimi “insegnanti di vita” sui social... Per tutti coloro che si prendono del tempo (beati loro che ne hanno) per attaccare e criticare senza sapere! Ma alla fine fanno un “servizio pubblico” senza saperlo… Mi danno la possibilità di parlare di argomenti importanti come la floricultura! Quindi...».

E così nel filmato Michelle Hunziker ha spiegato che, da buona svizzera, è consapevole che le stelle alpine non si raccolgono. Quella apparsa nel suo giacchino era un regalo di un amico, che questi fiori li coltiva. «Il fiore inoltre era reciso, non aveva le radici», ha tenuto a precisare la conduttrice. C'è chi si è mostrato soddisfatto di questa risposta e chi no, come sempre.