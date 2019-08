Chris Hemsworth papà a tempo pieno per sei mesi 

SYDNEY - Chris Hemsworth vuole sfruttare la pausa che si è preso dai suoi impegni a Hollywood per godersi un po' la vita. L'attore 35enne ha deciso di non lavorare per sei mesi dopo la fine del tour promozionale dell'ultimo film della saga di The Avengers, uscito lo scorso aprile, e ora ha spiegato di voler utilizzare questo periodo per stare a casa insieme ai suoi tre figli.

Chris, che vive a Bryon Bay, in Australia, insieme alla moglie Elsa Pataky, alla figlia India, 7 anni, e ai gemellini Tristan e Sasha, 5, ha spiegato: «Per il momento me ne sto tranquillo a casa, mi sono preso questi sei mesi per passare del tempo con i miei figli e mia moglie. Preparerò il pranzo ai miei ragazzi e poi li accompagnerò a scuola e li andrò a riprendere. Dopo la fine del tour promozionale di The Avengers ad aprile mi sono detto, 'Cosa faccio adesso? Sono disoccupato, quale sarà il mio prossimo film?'. Poi ho capito che quello era il problema. Se continui a pensare al futuro senza goderti il presente, non sai cosa ti perdi».

L'attore e la moglie si sono trasferiti nel terra natale di lui nel 2014 e al momento la loro casa è in fase di ristrutturazione totale. I lavori, che costeranno ben 8 milioni di dollari, non finiranno prima del prossimo novembre.