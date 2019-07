Kim e Kanye, pressioni su Trump per far liberare A$AP Rocky

WASHINGTON - Kim Kardashian e Kanye West stanno utilizzando tutti i propri contatti alla Casa Bianca per fare in modo che A$AP Rocky torni in libertà. Tmz spiega che la coppia stia facendo pressioni per fare in modo che Donald Trump o qualcuno dei suoi collaboratori intervenga per farlo uscire dalla prigione svedese, dove si trova da una ventina di giorni con l'accusa di aggressione aggravata.

Kanye ha chiesto alla moglie di contattare il genero di Trump Jared Kushner, che conosce dopo essere stata ricevuta a Washington più volte, e gli ha illustrato il caso del rapper. Dopodiché Kushner ha informato di persona Trump. Lo stesso hanno fatto altri attivisti, che hanno connesso il management del musicista con le stanze del potere statunitensi. Trump, secondo quanto è venuto a sapere il sito di gossip statunitense, pensa che A$AP Rocky sia stato trattato ingiustamente e vuole offrirgli il suo aiuto.