Da "Bridgerton" a "The Adam Project": ecco l'offerta streaming di marzo

LUGANO - Il mese di marzo si prospetta ricco di emozioni, almeno per quanto riguarda lo streaming. Tra i più attesi dal grande pubblico figura sicuramente la seconda stagione di "Bridgerton", in arrivo il 25 marzo. Per rimanere sullo stesso stile, l'8 marzo è prevista l'uscita della seconda stagione di "Guida astrologica per cuori infranti", che prosegue tra segni del destino e amori difficili. Restando sempre sulle produzioni italiane, il 18 marzo uscirà anche in Svizzera la docuserie "Alessandro Cattelan: una semplice domanda", in cui il presentatore cercherà di rispondere alla domanda "come si fa ad essere felici" insieme a svariati ospiti.

Per quanto riguarda invece i film, l'11 marzo è in arrivo "The Adam Project", la nuova pellicola che vede protagonista Ryan Reynolds insieme a Jennifer Garner e Mark Ruffalo, in un viaggio tra presente e futuro. Fra i thriller spicca "Windfall", con protagonista Jason Segel e Lily Collins dal 18 marzo.

Per chi è appassionato di paranormale, dall'11 marzo Netflix offre il reality "La vita dopo la morte - Con Tyler Henry". Torna anche la quinta stagione di "Queen of the South". E per chi pensa di aver avuto coinquilini fastidiosi, ecco la prima stagione della serie "Coinquilini impossibili", in uscita il primo marzo.

Ce n'è anche per gli appassionati dei documentari, con "Un paradiso da salvare", che si concentra sulla situazione del deserto del Kalahari.

Per quanto riguarda Amazon Prime Video, è attesa l'ultima parte delle puntate della seconda stagione di "LOL - Chi ride è fuori" il 3 marzo. Sulla stessa piattaforma è attesa anche la seconda stagione di "Star Trek: Picard"

