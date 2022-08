La figlia dice no alla tv, Vittorio Sgarbi su tutte le furie

La ragazza, 22enne studentessa di moda e arte, aveva declinato la proposta arrivata da Alfonso Signorini, accompagnata da un’importante offerta economica: una scelta che ha fatto infuriare papà Vittorio. «Roba da matti, Alfonso Signorini e Irene Ghergo l’hanno cercata e ricercata e lei non rispondeva nemmeno al telefono - ha raccontato Sgarbi al Corriere della Sera -, si è data alla nebbia, così quelli poi venivano da me». Per Sgarbi quello della figlia è stato un clamoroso errore di valutazione. «Tutti le dicono che è stata brava, eroica, un genio, una virtuosa, per aver resistito alla tentazione - ha aggiunto Sgarbi -. E invece no, si è comportata da str..., ecco cosa, furba per sé e dannosa per gli altri. Su questa storia abbiamo litigato e non ci siamo parlati per mesi». Il critico ha anche rivelato quanto Mediaset avesse offerto alla figlia. «Lei temeva la pubblicità negativa, le chiacchiere, non le sembrava un programma degno di lei. Balle, se una ha un carattere forte sa come difendersi, anche in un ambiente degradato, altrimenti significa che non ha una gran considerazione di sé. A lei avevano offerto 100mila euro, che ci sputi sopra?».