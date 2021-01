Arisa: «Nozze e figli con Andrea? Sono pronta»

ROMA - Arisa sta vivendo un momento di grande felicità: apprezzata giudice di “Amici”, la cantante ha anche trovato l’amore iniziando una felice relazione con Andrea Di Carlo, il suo manager. I due appaiono innamoratissimi sui rispettivi profili social, il che ha portato molti fan a pensare che Arisa possa a breve convolare a nozze con l’agente.

«Matrimonio e figli? Andrea è speciale: sono pronta a prendere tutto quello che verrà», ha dichiarato sull’argomento la cantante, intervista da Il Messaggero. Nello stesso articolo, Arisa ha sorvolato con classe sui pettegolezzi che la vogliono favorita sul lavoro - parteciperà anche al Festival di Sanremo - proprio dalla relazione con Di Carlo. «Io faccio la cantante: è più probabile che frequenti una persona dell’ambiente. Che parlino, le malelingue» ha dichiarato, liquidando l’accusa di favoritismo.

Infine, Arisa è tornata a parlare della sua scelta di chiudere con i cosiddetti “ritocchini”. «Ho ceduto al bisturi perché non mi piacevo - ha raccontato -. Ma non è stato d’aiuto. Mi rasavo i capelli, cambiavo look. Poi alla fine ho capito». «Non mi piacevo perché non mi riconoscevo - ha concluso Arisa -. Ora ho sciolto tutto: sono tornata al mio vero volto».