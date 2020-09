Cecilia Rodriguez, continua la “guerra fredda” a Stefano De Martino

MILANO - Nessuna scenata stavolta, ma Cecilia Rodriguez continua a manifestare il suo disappunto nei confronti di Stefano De Martino dopo la fine del matrimonio di quest’ultimo con la sorella di lei, Belen. L’ultimo episodio della “guerra fredda” dichiarata de Chechu al ballerino-conduttore s’è consumato a Milano, in noto locale frequentato da Belen e dalla sorella con i rispettivi partner anche prima della sua crisi matrimoniale.

Cecilia si trovava lì in compagnia di Ignazio Moser, compagno con cui ha fatto pace dopo un’estate piuttosto complicata. I due stanno di nuovo insieme ed erano usciti per trascorrere probabilmente una serata da coppia appena ricomposta. Peccato che nel locale si siano imbattuti in Stefano De Martino. Moser lo ha salutato e ha scambiato un paio di chiacchiere con il ballerino, dimostrando di essere rimasto in buoni rapporti con lui. Totalmente differente il comportamento di Cecilia, che ha completamente ignorato Stefano nonostante lui l’avesse salutata: palese, dunque, la volontà di far capire a De Martino che la “famiglia Rodriguez” non l’ha affatto perdonato per quanto avvenuto con Belen.

Il fatto non rappresenta il primo episodio della “guerra fredda” iniziata da Cecilia: qualche giorno fa i due si erano incontrati in aereo, in partenza da Napoli per Milano, e in quell’occasione Cecilia aveva chiesto a Stefano di allontanarsi e cambiare posto, perché non aveva intenzione di sedersi accanto a lui. Una scena che non era sfuggita agli altri passeggeri del volo.