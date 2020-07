Anna Tatangelo: «Gigi D’Alessio ci sarà sempre per me»

NAPOLI - Ha terminato la storia più importante della sua vita e per segnare il cambiamento Anna Tatangelo ha scelto anche di dare una scossa al suo look: i suoi capelli biondi, quasi platino, hanno scioccato i suoi follower, ma anche riscosso un enorme successo. La cantante ne ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera, spiegando di aver incassato anche i complimenti del suo ex, Gigi D’Alessio.

«Una voglia di cambiamento radicale per me, mora per eccellenza, poteva essere solo diventare bionda», ha dichiarato la cantante. «I primi giorni - ha raccontato -, quando mi svegliavo e mi guardavo allo specchio così, senza trucco, un po’ di smarrimento c’era. Dicevo: ‘ma chi è questa?’ Ora mi sono abituata e per un po’ credo ci resterò. Il commento di Gigi? ‘Fa strano, ma stai bbuon’».

Gran parte dell’intervista verte proprio sul rapporto con il suo ex, l’uomo che le ha dato un figlio, Andrea, e con cui, spiega la cantante, ha condiviso una storia durata ben 14 anni. «Siamo rimasti in ottimi rapporti - ha dichiarato la Tatangelo -. È un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. È giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto».