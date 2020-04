Briatore-Gregoraci, ritorno di fiamma in quarantena?

MONTECARLO - Già prima dell’emergenza coronavirus voci insistenti parlavano di un riavvicinamento tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Dopo la separazione, d’altra parte, i due erano rimasti in buoni rapporti, anche al fine di tutelare loro figlio Nathan Falco. Con la quarantena, i due ex hanno deciso di riunirsi sotto lo stesso tetto, proprio per assicurare a Nathan la presenza di entrambi i genitori durante questo periodo piuttosto complicato.

Una scelta saggia, ma che naturalmente ha rilanciato il gossip, complici anche le parole di Briatore al Corriere della Sera e alcune immagini postate dalla Gregoraci sui social network. «Sono a Montecarlo – ha dichiarato l’imprenditore al Corsera -, sto molto di più con mio figlio Nathan Falco, che ha 10 anni. Anche Elisabetta è qui, ce lo godiamo».

Un mese fa, d’altra parte, era stato il settimanale Chi a rilanciare un possibile ritorno di fiamma tra Briatore e la Gregoraci: secondo il rotocalco, l’imprenditore non avrebbe mai abbandonato l’idea di riconquistare la sua ex e la quarantena gli ha offerto questa occasione. Elisabetta, intanto, si mostra felice e sorridente su Instagram come non avveniva da tempo. Che sia proprio il ritorno di Briatore a distrarla dalle difficoltà dell’isolamento?