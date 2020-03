Facchinetti al vetriolo sui colleghi vip: «Piantatela di lamentarvi della quarantena dalle vostre ville»

ROMA - L’emergenza coronavirus ha trasformato Francesco Facchinetti in un vero e proprio paladino in lotta contro i cattivi costumi. Nei giorni dei primi contagi il musicista e presentatore tv aveva raccontato di aver schiaffeggiato due ragazzi che insultavano un cittadino cinese, accusandolo di essere tra coloro che hanno portato l’infezione in Italia. Ora, invece, veste i panni di moralizzatori nei confronti di quei vip che sui social si lamentano della quarantena.

«Ma i personaggi famosi che si lamentano della quarantena dai loro attici, ville, appartamenti da 400 mq in su, ma cosa hanno nella testa? Ma lo capiscono che ci sono persone sole, famiglie costrette a stare rinchiuse in un monolocale o situazioni anche peggiori?», ha scritto Facchinetti su Twitter, ricordando poi come ci siano persone normali costrette a vivere in situazioni di disagio nettamente maggiore.

«In questi giorni ho visto diversi profili dei miei colleghi più o meno famosi che si lamentano della quarantena dai loro attici, dalle loro ville e appartamenti minimo di 400 metri quadrati - dice Facchinetti in una delle storie Instagram - A loro vorrei dire 4 cose: la prima che in Italia ci sono persone che stanno affrontando questa quarantena da sole, che hanno perso mogli, mariti, figli, fidanzati e fidanzate, e devono affrontare questo momento da soli. Seconda cosa, in Italia ci sono un sacco di famiglie che abitano in un monolocale, terza cosa ci sono persone che una casa nemmeno ce l'hanno. Quarta cosa, d'ora in poi prima di piangere dai vostri profili, ripensate ai primi tre punti e soprattutto spendete questo tempo a studiare, perché si evince dalle vostre stories che nella vostra testa non abbiate un ca***. Niente».

Un attacco durissimo, ma senza nomi. E tra i follower di Facchinetti si scatena la caccia al vip “lamentoso”.