Simona Ventura innamorata: «Giovanni è la mia quercia, lo sposo»

ROMA - È tempo di confessioni per Simona Ventura, che dopo il lancio della sua autobiografia “Codice Ventura” ha raccontato al settimanale “Chi” di essere ormai a un passo dal matrimonio con Giovanni Terzi. «Il matrimonio con Giovanni è nei piani», ha ammesso la conduttrice televisiva, ormai pronta a buttarsi dopo l’ormai lontano divorzio con Stefano Bettarini e la fine della storia con il suo compagno storico, Gerò Carraro.

Terzi, giornalista de Il Giornale con un breve passato anche in politica (è stato assessore nella giunta Moratti a Milano) sembra proprio essere l’uomo che ha cambiato la vita della Ventura. «Lui è una persona straordinaria – ha dichiarato la Ventura - quadrata, intelligente, protettiva. Siamo simili, abbiamo sofferto e ci siamo trovati. È una quercia alla quale finalmente mi posso appoggiare». Nell’intervista a “Chi” la Ventura non ha risparmiato giudizi su colleghe e programmi televisivi. Tra le promosse Diletta Leotta, astro nascente della tv italiana. «La difendo: lei fa il suo, è bellissima e ha avuto successo come molti giovani oggi, cioè velocemente, per questo si può sbagliare facilmente. Ma non ho niente contro di lei, è giusto sognare e fa bene a buttarsi: il suo nome a Sanremo ci sta come ce ne stanno tanti altri».

Bocciato, invece, Alessandro Cattelan, il conduttore di X Factor, programma che ha conosciuto il massimo successo proprio quando c’era la Ventura tra i giudici. «Ha trascurato la missione di essere trasversale e la direzione artistica di Alessandro Cattelan non mi è sembrata riuscitissima. Manca la parte popolare, si sono occupati di musica sconosciuta».