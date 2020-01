Platinette: «Per la mia salute ho perso 30 chili in sei mesi»

MILANO - Platinette ha raccontato di aver perso ben 30 chili in appena sei mesi.

Il conduttore radiofonico, che ha deciso di perdere peso a causa di alcuni problemi di salute che gli impedivano di camminare e respirare correttamente, ha rivelato di soffrire di fame compulsiva da stress. «Il mio problema è tutto di origine nervosa, la mia è fame compulsiva», ha confidato durante un'intervista rilasciata al settimanale "Di Più".

«Mangio anche quando non ce n'è bisogno e il mio disturbo non è genetico, né da associare a una costituzione comunque robusta, ma è di natura psicologica. Per questo so che per uno come me, anche se ho raggiunto un buon risultato, la strada è lunga e non si finisce mai: devo stare attento..», ha spiegato.

Mauro Coruzzi, questo il suo vero nome del volto tv, ha poi ammesso di stare assumendo anche dei farmaci per diminuire il senso di fame. «Ora, mangiando poco e tutto, apprezzo di più il cibo. Una regola che cerco di rispettare sempre è quella di posare la forchetta sul bordo del piatto dopo ogni boccone. Assumo un distacco, gusto e prendo il tempo che ci vuole. Prima invece ingurgitavo alla velocità della luce...», ha affermato.



Il 64enne ha iniziato anche ad allenarsi con un personal trainer due volte a settimana. «Poi ho comprato un bel tapis roulant e l'ho messo in salotto, dove ogni mattina cammino per circa 20 minuti e ho preso anche una bicicletta e almeno una volta alla settimana faccio il giro della ciclabile», ha concluso.