Barbara D’Urso su Instagram: «Io ballo da sola», una frecciatina?

ROMA - Sorridente e in splendida forma, così Barbara D’Urso s’è mostrata sui social network in occasione dell’arrivo del 2020: la showgirl ha accolto l’anno nuovo festeggiando a Dubai insieme a un folto gruppo di amici tra cui la soubrette Elisabetta Gregoraci.

I profili social della D’Urso sono stati inondati di selfie e fotografie per raccontare la vacanza negli Emirati, ma è stata soprattutto una foto a fare notizia. L’immagine ritrae la D’Urso nel deserto, mentre accenna un passo di danza: «Io ballo da sola», si legge nel post.

Una frase che può sembrare un semplice gioco, ma che in realtà potrebbe nascondere un messaggio nei confronti di Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello 2018, che poco prima di Natale aveva fatto parlare di sé attribuendosi un flirt proprio con la D’Urso.

«C’è stato molto di più…» aveva scritto Mezzetti su Instagram parlando di una cena con la presentatrice Mediaset.«La verità è che dopo la cena c’è stato molto di più… - ha poi aggiunto Mezzetti - ma poi le cose belle finiscono purtroppo… e dovrebbe rimanere il bene non l’odio; l’amicizia è eterna. Ti vorrò sempre bene e rimarrai un bellissimo ricordo».

Parole che la D’Urso non ha commentato immediatamente, ma che probabilmente non sono piaciute alla presentatrice, piuttosto schiva sulla sua vita privata. La foto dal deserto, in questo senso, sembra proprio indirizzata a Mezzetti: un messaggio tra le righe, anche ironico, per prendere le distanze dal sedicente amante.