Il grande dolore di Eleonora Daniele: «Non riesco a superare la morte di mio fratello»

ROMA - Eleonora Daniele soffre ancora tantissimo. La conduttrice ha rivelato che la morte del fratello Luigi, avvenuta 4 anni fa, le ha creato un dolore tale che è davvero difficile riuscire ad andare avanti con la propria vita. Lo ha spiegato durante una puntata di 'Storie Italiane' intervistando Lory Del Santo. Mentre l'attrice 61enne parlava della perdita di suo figlio Loren, che si è tolto la vita lo scorso anno, Eleonora è voluta intervenire portando la sua esperienza, non troppo diversa da quella di Lory visto che per lei il fratello era praticamente un figlio.

«Io trovo in te grande forza. Ho perso mio fratello quattro anni fa e mi rendo conto che dentro di me c'è qualcosa che non riesco a superare. Non riesco a farmene una ragione. Mio fratello era come se fosse un figlio per me», ha fatto sapere la presentatrice tv 43enne rivolgendosi alla Del Santo. Luigi soffriva di autismo ed è morto improvvisamente a 44 anni in ospedale. Il legame con lui aveva portato Eleonora, insieme alle sorelle Elena e Cosetta, a fondare un'associazione che si occupa proprio di dare supporto alle famiglie che si trovano ad avere a che fare con l'autismo.

Sul sito di Life Inside, questo il nome dell'organizzazione, la Daniele aveva scritto un messaggio molto toccante parlando del rapporto con Luigi: «Guardarti negli occhi è il solo modo per entrare. Quando il tuo mondo ha voglia di comunicare con il mio. Non è sempre possibile, ma se ciò avviene la tua vita dentro diventa per me un paradiso, dove il sole mi scalda, dove posso perdermi tra i mille colori dei fiori del tuo giardino, dove i tuoi sogni diventano i miei».