Francesca De André torna davvero con Giorgio Tambellini?

ROMA - Tra Francesca De André e Gennaro Lillio è finita da pochi giorni. Lui ha annunciato di aver deciso di lasciare la nipote del Faber facendo intendere che potrebbe esserci stato anche un tradimento. E i rumour su un possibile riavvicinamento tra la 29enne e il suo ex Giorgio Tambellini si fanno nel frattempo sempre più insistenti. Nelle ultime ore è arrivato anche un nuovo indizio.

È stato lo stesso Giorgio infatti a condividere sul social un'immagine che lo ritrae durante uno dei suoi ingressi nella casa del Grande Fratello la scorsa primavera, mentre prende in braccio la De Andrè. «Stringimi forte e portami via!», c'è scritto sopra l'immagine. Sempre nei giorni scorsi Francesca è tornata a seguire il profilo Instagram di Tambellini e la cosa non è passata inosservata, tanto da portarla a dare spiegazioni per il suo gesto.

«Vorrei spiegare il mio 'segui' a Giorgio: per chi ha capito come sono fatta, non sono una persona che riesce a vivere serenamente senza risolvere definitivamente le questioni passate. Non ho mai più avuto un confronto con Giorgio cosa che non mi appartiene ma che ho fatto perché mi è stato chiesto di non farlo e per rispetto alla persona con la quale stavo non l'ho fatto. Ma ora sì», ha fatto sapere l'ex gieffina.

«Avete visto come sono, ho sempre affrontato tutti, e messo la faccia nel bene o nel male, in prima persona. In questo caso invece sono andata contro il mio essere, reprimendo l'esigenza di un confronto al di fuori del contesto TV, dove siamo stati travolti da un qualcosa di più grosso di noi che ha portato entrambi a perdere completamente la lucidità, io da dentro la Casa e Giorgio da fuori», ha poi aggiunto. Insomma un riavvicinamento tra i due è certamente in atto, se questo comporterà anche una reunion sentimentale è però forse presto per dirlo...