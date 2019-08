La nuova Lorella Cuccarini: «Voglio rischiare»

ROMA - Lorella Cuccarini, che dopo una lunga assenza dalla tv è tornata in onda con il programma "Grand Tour", ha parlato della sua nuova avventura sul piccolo schermo, che l'ha portata in giro per l'Italia, e ha ammesso che oggi dopo tanti anni di carriera si sente finalmente pronta a rischiare e a mettersi in gioco anche nel lavoro. «Quando Teresa (De Santis, ndr) mi ha parlato del programma, ha esordito dicendomi che mi avrebbe proposto una follia e questo mi ha immediatamente appassionato», ha raccontato durante un'intervista rilasciata a RadioCorriere Tv.

«È stato bellissimo. Tutti ti danno del tu, ti abbracciano, ti trattano come una persona conosciuta, di famiglia, come un'amica, ed è questo che mi piace tanto. A volte le persone ti invitano a prendere un caffè, ti porterebbero anche a cena a casa loro e questa è una cosa meravigliosa. Non ci sono barriere, ciò significa che anche attraverso la televisione riesci ad avere un rapporto diretto con le persone», ha spiegato la 53enne.

«Oggi sono in una situazione che mi consente di rischiare, di seguire percorsi che non siano rassicuranti, certi, scritti. Questo è un progetto in cui mi metto in gioco come persona, sto viaggiando come Lorella», ha continuato. Da settembre la Cuccarini sarà al timone de "La Vita in Diretta" insieme ad Alberto Matano.