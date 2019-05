Claudio Santamaria e Francesca Barra, dramma in famiglia

ROMA - L'attore Claudio Santamaria e la moglie Francesca Berra hanno perso il figlio che aspettavano. La giornalista, che aveva annunciato di essere incinta durante una puntata di 'Live - Non è la D'Urso', ha avuto un aborto spontaneo.

Lo ha annunciato lei stessa pubblicando un post su Instagram, nel quale ha spiegato di stare affrontando uno dei momenti più dolori della sua vita. E lo stesso vale per il marito. «Io e Claudio stiamo vivendo uno dei momenti più dolorosi della nostra vita. Sappiamo che tanti di voi hanno fatto il tifo per noi, il nostro amore, il nostro bambino e per questo vi ringraziamo con parole sincere che provo a condividere per quel 'prima o poi si scoprirà' che doveva arrivare, ed è più giusto che arrivi da noi», ha scritto la Barra.

«Perché il calore dei familiari, degli amici discreti, degli sconosciuti che però sono stati coinvolti in tante gioie - e tante fatiche - non è mai scontato o dovuto. E lo useremo come unguento in queste ore in cui stiamo facendo i conti con una perdita dolorosissima. Il nostro bimbo, tanto cercato, tanto voluto, che finalmente era dentro di me contagiandoci con gioie e progetti e con cui poi abbiamo lottato aggrappandoci alla più piccola e improbabile speranza, ha interrotto il suo cammino prematuramente lasciando un vuoto che non riusciamo a riempire con nulla», ha aggiunto.

«La mia pancia sembra ancora essere il luogo più sicuro per proteggerlo. Eppure lui non c'è più. Ho spesso creduto e condiviso con voi la sfrontata certezza che l'amore salvasse, bastasse, rendesse invulnerabili ed eroici. Che la mia forza, l'essere disposti a tutto, la forza di una madre, potesse perfino smentire la scienza e trasformarsi nel miracolo. Oggi scopro di essere fragile, di non avere armi, di non essere stata in grado di produrre quel miracolo, di essere piccola, di non avere spiegazioni sagge perché non sempre ciò che sai, sei e senti è sufficiente per salvare chi amavi già con tutta te stessa», ha continuato Francesca.

«Scopro che non posso compensare una perdita con altre fortune ricevute precedentemente, perché ogni progetto è un progetto unico e apporta un senso nella vita che non può essere sostituito con nessun sollievo. E per questo, proprio per questo, ci sarà bisogno di molto tempo e di un rispettoso silenzio. Non per cancellare, ma per lasciare che questo pezzo di vita reciso e questo dolore, trovi il giusto posto nel nostro cuore e si posi, e riposi, senza l'ossessione dei milioni di perché che per ora ci inseguono pur sapendo che non otterranno mai la risposta che il nostro cuore meriterebbe», ha poi concluso. Francesca Barra ha già tre figli da precedenti relazioni e anche Claudio Santamaria ha una figlia, avuta insieme a Delfina Delettrez Fendi.