Reportage dalla “culla della Svizzera”

BRUNNEN - La località turistica di Brunnen è annidata tra l'Urmiberg e lo Stoos-Fronalpstock e di fronte al Rütli e allo Schillerstein, nel mezzo della regione di Willhelm Tell. Questa cittadina sul lago dei Quattro Cantoni è ben servito da treni, autobus, autostrade e battelli oltre che da una piccola funivia per l'Urmiberg, lo sperone orientale del Rigi. Dal 1865, grazie alla storica strada di Axen, costruita con molte strutture artificiali nelle aspre rocce sulla riva orientale del lago di Uri, Brunnen è collegata on Flüelen. È proprio qui che inizia il mio viaggio, in più tappe, alla scoperta della “culla della Svizzera”.

Molte celebrità hanno, nel corso della storia, apprezzato la tranquilla città di Brunnen: Il re Ludwig II di Baviera, per esempio, un grande ammiratore del Willhelm Tell di Schiller, si recò a Brunnen nel 1865. Si fece regolarmente accompagnare, a bordo di una semplice barca a remi, fuori sul lago a mezzanotte ad ascoltare la musica del corno delle alpi, suonata appositamente per lui. Ma anche Goethe, Spitteler e altri scrittori e pittori furono colpiti da Brunnen. Tutti attratti dalla voglia d'immergersi nella storia fondante della Svizzera e in questi paesaggi incontaminati.

Quale Svizzera vorreste conoscere? Il mondo delle storie eroiche? La Svizzera da cartolina con panorami inebrianti? Il tempo dei vecchi confederati? Se volete seguire le orme di Tell, fare escursioni attraverso paesaggi naturali o conoscere la storia dei patti federali - la regione della "culla della Svizzera" è il posto giusto per voi. Potrete, come ho voluto farlo anch’io, esplorare questi siti storici e mitici, dove le leggende si hanno la loro origine.

«Vogliamo essere un'unica nazione di fratelli, senza che nessuna avversità ci separi dal pericolo», è così che Friedrich Schiller inizia il giuramento di Rütli nel suo dramma "Wilhelm Tell" nel 1804. Là sul Rütli nel 1291, si dice che i rappresentanti dei cantoni originari di Uri, Schwyz e Unterwalden abbiano giurato questo famoso patto, che stabiliva un'azione comune contro i balivi stranieri nelle loro valli. Oggi, il prato del Rütli è spesso indicato come la "culla della Svizzera" o il luogo di fondazione della Svizzera ed è di grande importanza nazionale. Quando viene rappresentata l'opera di Schiller, Gessler di solito viene a cavallo e Wilhelm Tell a piedi. Nella Hohlen Gasse, la storia di Guglielmo Tell prende vita. Si tratta di un luogo, situato dove grazie a uno spettacolo audiovisivo presso il padiglione informativo racconta questa leggenda tipicamente svizzera. Passeggiando poi lungo la Hohle Gasse, l'atmosfera diventa mistica, specialmente in autunno.

Se restate a Brunnen e passeggiate sul lungolago verso il piccolo porto turistico, vi imbatterete in un prato davvero particolare, intitolato “Piazza degli Svizzeri all’estero” e dedicato agli oltre settecentomila confederati che vivono in giro per il mondo. Nel 1856, l'allora oste di Rössli, Fridolin Fassbind, iniziò a comprare una serie di giardini tra la Leewasser e la riva del lago in direzione di "Wehrihaggen". Nel 1870 costruì l'Hotel Waldstätterhof sulla parte del sito vicino al villaggio. Nel dicembre 1905, Fassbind comprò il "Wehrihaggen" (molo del porto con una zona di acqua bassa di fronte alla terra) dal distretto di Schwyz. Dal 1906 in poi, lo sputo di terra fu riempito per decenni e l'area di circa 5’400 metri quadrati dovette essere assicurata contro il lago con un forte muro di contenimento. Fino al 700° anniversario della Confederazione Svizzera, il "Wehrihaggen" è rimasto di proprietà dell'Hotel Waldsätterhof. Il 4 maggio 1991, la piazza degli svizzeri all'estero fu aperta al pubblico dal consigliere federale Jean-Pascal Delamuraz e fu uno dei luoghi principali delle celebrazioni del 700° anniversario.

Erano tempi turbolenti in Europa quando, il 17 luglio 1870, una domenica, fu aperto un hotel che ancora oggi è sinonimo di una speciale gioia di vivere, del massimo piacere e della calda ospitalità: il "Waldstätterhof" a Brunnen. Un'isola di pace in un paese pacifico e neutrale: un simbolo potente di fronte alla guerra tra i vicini Germania e Francia che iniziò solo due giorni dopo, il 19 luglio. All'epoca, il moderno hotel di lusso di Fridolin Fassbind comprendeva 115 camere con 170 letti. L'idea di costruire l'hotel direttamente sul molo venne alla moglie di Fassbind, Nanette. La sua idea si dimostra ancora oggi estremamente lungimirante, dato che la posizione dell'hotel non ha perso nulla della sua unicità e ancora oggi stupisce gli ospiti.

Il Seehotel Waldstätterhof ha una tradizione di 150 anni come hotel di prima classe. Grandi del mondo della nobiltà, della politica e della cultura, come la regina Vittoria d'Inghilterra, il re Alfonso di Spagna, Winston Churchill, Hugo von Hofmannsthal o Hermann Hesse, sono stati ospiti. E anche oggi la direzione può contare su ospiti famosi, quali per esempio l'ex presidente americano George Bush, la cantante Stefanie Heinzmann, la band Patent Ochsner e molti altri. Anch’io, modestamente, ho pernottato e cenato al Waldstätterhof e non posso che consigliarlo.

Il mio reportage nel canton Svitto inizia qui a Brunnen: nei prossimi articoli vi parlerò della ‘capitale’ con il suo centro storico e i famosi “Herrenhäuser”, scoprirò due interessanti musei dedicati alla storia Svizzera, salirò a Stoos con la funicolare più ripida del mondo e visiterò Einsiedeln con il suo convento storico! Intrigati? Seguitemti.

