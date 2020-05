Ansie Immobiliari da Coronavirus

Ti rigiri nel letto da settimane perché quando finalmente avevi deciso di vendere la tua casa.

È scoppiata la pandemia mondiale che ha costretto a casa molte persone, ce ne siamo accorti tutti.

Stai perdendo le speranze e temi di non riuscire a farlo nei tempi che ti sei prefissato, sappiamo come ti senti.

Ma io sono qui e sono qui per darti una bellissima notizia.

Non è vero! Puoi vendere la tua casa anche in questo periodo e ti dirò di più: i tassi bancari vantaggiosi ci stanno permettendo di portare a termine molte più trattative.

Le agenzie che oggi non ricevono una telefona sono senz'altro quelle che hanno puntato tutto il loro sistema sulla vetrina fronte strada. Che errore.

Per noi non è così, la nostra vetrina è il web e come puoi vedere esso non ha subito nessuna limitazione.

È proprio il contrario casomai, sempre più persone usano il loro tempo per sfogliare virtualmente le pagine del web e spesso individuano fra il nostro parco immobili proprio la casa dei loro sogni.

Ti racconto ad esempio la storia di una coppia che mi ha contattato meno di 3 giorni fa, avevano un budget prefissato e una zona di ricerca.

La casa che sognavano era ovviamente fra i nostri oggetti e ne sono rimasti colpiti.

La proprietà si trovava appena fuori il raggio desiderato, eppure sapevo che fosse la casa fatta su misura per loro.

Alla prima visita se ne sono innamorati, d'altronde si sa l'acquisto di una casa è in gran parte una questione di pancia.

Non esiste la matematica - la probabilità - non esiste vedere almeno 10 case prima di scegliere.

Quando incontri la tua casa la riconosci e così è stato.

Questa coppia dopo 5 giorni dalla nostra prima chiamata ha formalizzato un’offerta che è risultata perfettamente idonea dal proprietario.

Lo stesso investitore che aveva tenuto in vendita il suo immobile per oltre 6 mesi con altre agenzie si vede oggi un’offerta conclusiva in meno di 1 mese dalla firma del mandato.

Perché ti racconto questo?

Perché la riconosco la tua situazione e so che posso aiutarti.

Non chiediamo alcun mandato esclusivo come molti immobiliaristi che si sono arricchiti sulle spalle degli altri.

Noi non ne abbiamo bisogno, sappiamo che in confronto ad altri arriviamo spesso per primi.

Vogliamo risolvere la tua situazione ed accontentare l'enorme richiesta dei clienti che affollano i nostri gestionali.

Se vuoi sapere e di più chiamaci allo +41 91 921 24 28 oppure allo +41 78 404 56 75.



ViverTI