Cambiare casa ai tempi del coronavirus

Lo sappiamo, il mondo sembra si stia fermando, eppure continuiamo a ricevere chiamate per le ricerche di immobili.

Molti di voi si trovano con una disdetta in mano e hanno necessità di trovare un alloggio prima possibile.

La vita non si è fermata, i bambini nascono, le donne scoprono quel test positivo e si attivano per cercare ambienti più ampi, gli anziani desiderano un terrazzo per far germogliare i fiori.

Fino a poche settimane fa, non eravamo immersi in questo caos e molti di voi hanno disdetto i propri contratti di affitto, in cerca di una condizione migliore.

Mai come ora il rifugio di casa diventa un bene di prima necessità, ci viene chiesto di uscire meno e inesorabilmente ci rendiamo conto di quanto la CASA sia importante.

Hai presente la sensazione la sera quando ti accoccoli sul divano accanto alle persone che ami, ti guardi attorno e ti senti protetto?

Per noi questa professione va oltre la vendita e la locazione di un immobile in senso lato, perché non può e non deve essere solo questo.

Amiamo ed ascoltiamo i nostri clienti con cui entriamo in empatia, tanto da considerare nostri i loro desideri.

La soddisfazione di vedere quel sorriso smagliante di chi riconosce la sua nuova casa è un’emozione da provare.

Ed anche oggi ai tempi del Coronavirus in un cui tutto sembra cambiare e le certezze si sgretolano; la casa rimane una base sicura, un rifugio da custodire ed amare come mai prima.

Se sei costretto in casa fra mura che ti stanno strette sono qui per dirti che puoi cambiare casa anche in questo periodo.

Perché noi non smetteremo di fare il nostro lavoro, per rendere migliore la tua vita.

Abbiamo anche una novità molto importante, per cui abbiamo combattuto allungo e volevamo lanciare ora con estrema gioia, ma non è il momento, abbiamo rispetto per voi.

Ve la diciamo comunque, perché è uno strumento utile che proprio oggi ci permette di fare meglio il nostro lavoro, anche se la situazione in Europa é così complicata.

Abbiamo realizzato un nuovo sito per TiAffitto che è una piattaforma informatica super avanzata, e non il classico sito vetrina di tutte le altre agenzie che troverai in Canton Ticino.

Potrai fare una ricerca mirata e grazie al più performante dei gestionali, se ci contatterai entrati nel nostro database e potremo sempre vedere se i tuoi desideri incrociano con i nostri nuovi immobili.

Condividiamo con altre due prestigiose agenzie, ben 700 immobili.

Il vantaggio unico di questo momento è che per ogni nostro immobile, potrai vedere il video, dunque se in questo momento verrai a vedere un immobile con noi, ci accerteremo completamente che faccia per te, mostrandotelo nel dettaglio.

Le nostre visite saranno mirate e sicure, saprai benissimo cosa verrai a vedere e manterremo tutte le distanze necessarie per la tua e la nostra salute.

So che a casa il tempo non passa più, approfittane per guardare con calma i nostri video e visita il nostro nuovo sito www.tiaffitto.ch .

In questo strano tempo a casa anche noi abbiamo più tempo nostro malgrado per aiutarti nella ricerca di un immobile, dunque chiamaci serenamente e faremo del nostro meglio per aiutarti se nel nostro sito non hai ancora trovato la casa perfetta per te.

Visita i nostri nuovi siti TiAffitto.ch e Viverti.ch ti aspettiamo!

Guarda il video a questo nostro link