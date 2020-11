Come trovare casa in questa seconda ondata da Coronavirus

Quest’estate per un attimo, il peggio sembrava lasciato alle spalle e quanto abbiamo sperato che restasse così il mondo.

La voglia di rivivere dopo il primo lockdown era forte in tutti noi e forse ci siamo goduti più del solito, semplici libertà che davamo per scontate.

Ma purtroppo il Covid 19 bussa di nuovo alle nostre porte e in qualche modo dobbiamo reagire, preservando la salute di tutti.

Ti senti un po’ frastornato forse, perché avevi finalmente trovato il coraggio di iniziare una vita nuova con il tuo partner o perché a breve avrai un figlio e ti serve un appartamento più ampio.

Tutto il mondo sembra volersi fermare, nonostante la tua vita continua ad evolversi ed andare avanti.

Ti serve una nuova casa proprio ora e non è possibile aspettare.

Non sei il solo, il mondo e le esigenze delle persone, non si fermano nemmeno in mezzo a questo caos.

Noi di Swiss Realty Partners, abbiamo già dato prova durante la prima ondata, di essere pronti a svolgere il nostro lavoro con amore e cura, anche mentre lottiamo per superare questa crisi.

Sappiamo che con la nostra professione aiutiamo le persone a cambiare vita, a scappare da una situazione difficile o semplicemente a realizzare un dolce sogno d’amore.

Certo è nel bene di tutti noi incontrarci e continuare ad effettuare le nostre visite in sicurezza.

Ma come funziona una visita in sicurezza?

Ci sono diversi modi per poter a svolgere al meglio una visita immobiliare, evitando rischi inutili per la salute.

Il primo fra tutti è quello ovvio di mantenere le dovute distanze preventive, e qui possiamo dirlo forte, visitare una casa è sicuramente meno rischioso che recarsi a fare la spesa.

Abbiamo cura di aprire gli infissi e pare in modo che gli immobili, specialmente se vuoti e non abitati, possano offrire un salutare ricircolo di aria.

Noi avremo sicuramente la mascherina e verrà chiesto a tutti di indossarla.

Ma non è solo questo, è fondamentale per noi oggi capire quali visite sono necessarie e quali possono attendere.

Ti faremo alcune domande che ci aiuteranno a capire esattamente chi sei e soprattutto a valutare con assoluta certezza se l’immobile per cui ci chiami è davvero quello che fa al caso tuo.

Le informazioni fondamentali per noi riguardano la data scelta per il trasferimento, eventuali situazioni particolari, come la presenza di animali o difficoltà motorie ed in ultimo ma non meno importante la tua situazione finanziaria.

Potrebbe sembrarti un’eccessiva invasione ma è per noi fondamentale capire questo punto poiché ci evita innumerevoli visite a vuoto.

Molti proprietari o amministrazioni infatti, non accettano assolutamente situazioni mentre in altri immobili le stesse non sono un problema.

Ecco perché sapendolo con esattezza possiamo indicarti quale immobile è il più adatto a te.

Ti chiederemo di venire a vedere casa, solo se cerchi al massimo nell’arco dei prossimi tre/quattro mesi, la tua nuova abitazione.

Sono certa si tratti di un sollievo anche per te evitare tempo inutile.

D'altronde con le vite frenetiche della maggior parte di noi chi ha voglia di visitare abitazioni inutilmente?

Il nostro video interno è infine l’ultimo tassello utile a farti scoprire realmente cosa andremo a vedere e potrai farlo comodamente dal divano di casa tua.

In ultimo quando vedrai la casa ti mancherà quel misero 10% di possibilità di scegliere.

Dopotutto questa percentuale è rappresentata dalle sensazioni che ti daranno quelle nuove mura, ma queste puoi dirci soltanto tu dopo una visita, quali sono.

Ed è per questo che non rinunceremo mai a delle visite reali.

Vogliamo metterti al sicuro e vogliamo tenere al sicuro il nostro prezioso team, pertanto faremo un gioco di squadra con te, così che tu possa andare dritto al centro, senza perdere il tuo prezioso tempo in ricerche dispersive.

Puoi cambiare la tua casa e vivere i tuoi nuovi sogni senza lasciarti spaventare.

Perché possiamo aiutarti, chiamaci allo +41 91 921 24 28 oppure allo +41 78 404 56 75.

Visita il nostro sito swissrealtypartners.ch e vedrai tutti i nostri bellissimi immobili con il loro video.