E anche quest’anno ti sei dimenticato la disdetta...

Caro inquilino,

sarebbe bastata una semplice raccomandata a liberarti dai tuoi problemi, ma tu come tanti altri ci hai pensato troppo tardi o non ti era chiaro quello che era scritto su quei fogli.

Ogni giorno riceviamo chiamate da inquilini disperati e affranti che vorrebbero cambiare casa ma che si ritrovano con le mani legate e ci chiedono il loro aiuto.

In Ticino ci sono più “annunci immobiliari che cittadini” e una casa più bella della tua, magari più grande e allo stesso prezzo, non è difficile da trovare.

Il mercato Ticinese ha permesso che costruissero così tante abitazioni, che ora c’è solo l’imbarazzo della scelta. Spesso i proprietari dopo alcuni mesi di tentativi, accettano di affittare i loro immobili seppur nuovi a prezzi inferiori, data l’ardua lotta all’accaparrarsi l’inquilino migliore.

E tu a quale categoria appartieni?

1) Hai già trovato la casa dei tuoi sogni, è li che ti aspetta ma nessuno sembra interessato al tuo immobile attuale, dopo che hai provato a pubblicizzarlo in ogni dove.

Non hai ancora firmato il contratto e se non ti decidi in fretta, perderai quelle mura che per te sono perfette come se te le avesse cucite addosso un sarto. 2) Hai già firmato il nuovo contratto e sai benissimo che tra poco ti ritroverai a pagare due affitti, cosa che darà parecchi problemi alle tue finanze e inizi ad andare a letto agitato e a svegliarti già nervoso.

Nel primo caso possiamo aiutarti a evitare di perdere la TUA nuova casa dei sogni, nel secondo caso possiamo aiutarti ad evitare di dare fondo alle tue finanze, come?

È molto semplice. Noi siamo TiAffitto, l’unica agenzia immobiliare del Canton Ticino specializzata in intermediazione di immobili in locazione.

La maggior parte delle agenzie sono generiche e si occupano di affitti solo per “far brodo” dando loro poco tempo, dedizione e importanza.

Come possiamo aiutarti noi nello specifico?

Ti spiego ora come funziona e alla fine ti parlerò della promozione di Primavera.

Veniamo a casa tua, ti chiederemo solo di farcela trovare nel migliore dei modi, così che i nostri fotografi possano lavorare al meglio.

Faremo delle bellissime foto professionali (se chiedessi un servizio ad un fotografo professionista, ti costerebbe circa dai 300 ai 500 franchi), noi lo faremo a spese nostre.

Faremo un video che ci permetterà di portare a casa tua, solo clienti che sanno cosa andranno a vedere, evitandoti via e vai inutili di persone ed evitando a noi di perdere tempo.

Faremo scrivere un annuncio da un esperto copywriter che sa scrivere per vendere, dunque saprà come presentare al meglio la tua casa e come descriverne ogni pregio, per il più piccolo che sia.

Pubblicheremo ogni giorno su tutti i portali immobiliari il tuo annuncio, verrà pubblicato e ripubblicato così che sia sempre in prima pagina; se dovessi farlo tu, ti costerebbe dai 100 franchi alla settimana in su per un unico portale e inoltre ti renderesti conto ben presto che si tratta di un vero e proprio lavoro che richiede tempo e costanza, aumentando la tua frustrazione e rubandoti ogni momento libero.

Ci occuperemo noi delle visite, se tu sarai al lavoro non ci saranno problemi, noi lavoreremo per te. Siamo una fiduciaria immobiliare Svizzera e siamo responsabili della tua casa in tua assenza, potrai stare tranquillo e la sera quando sei stanco non avrai sconosciuti a disturbare il tuo riposo.

Mostrando la tua casa in orari diurni, sarà molto più semplice esporla nel pieno della sua luminosità, cosi da dare una sensazione più piacevole ai tuoi candidati subentranti.

Intercederemo per te con la tua amministrazione o con il tuo padrone di casa così da avere il meno problemi possibili, gli invieremo la candidatura e seguiremo tutto il processo sino alla fine.

Se hai già qualche piccola diatriba con il tuo padrone di casa, potremo accompagnarti durante la consegna dell’immobile, così da trovare una soluzione pacifica per entrambi, evitando litigi inutili e stress.

Il costo del nostro servizio? Abbiamo deciso di fare un regalo ai nostri nuovi clienti, ti racconto una cosa, al momento abbiamo quasi 400 immobili in Canton Ticino, possiamo permetterci di omaggiarti regalandoti le spese iniziali che normalmente partivano da un costo di 600 franchi e pagherai dunque solo una commissione a successo.

Conosciamo benissimo il mercato Ticinese in questo momento e sappiamo che forse temi di avere difficoltà a pagare la provvigione non appena avremo affittato il tuo appartamento, siccome la nostra azienda è in forte crescita e possiamo sempre più aiutare i nostri clienti, in base al tuo reddito abbiamo deciso di venirti incontro e di accettare un pagamento sino a tre rate senza ulteriori spese.

Questa offerta per noi è un test che ci permetterà di capire quante più persone possiamo liberare da una casa che non amano più in Canton Ticino, accettando un pagamento in tre rate.

Noi siamo certi che ti stiamo dando un’ottima possibilità e siamo sicuri di poter fare tutto il possibile per farti uscire da questa situazione che non ti sta dando pace.

Quali sono le tempistiche per affittare una casa in Canton Ticino?

Su questo possiamo dirti che dipende, dipende dal tuo immobile, non importa che sia il più “bello del Reame” quello che conta è che sia ad un prezzo normale per il suo standard.

So che su questo non puoi fare nulla per fare leva, il tuo proprietario ha firmato un contratto con te e non è interessato a farti sconti, lo sappiamo.

Però… Il tuo immobile ti posso garantire che avrà la massima visibilità, fatta nel modo più elegante possibile, adatto esattamente allo scopo che vogliamo raggiungere assieme.

La maggior parte delle agenzie in Canton Ticino non si presentano a casa tua con un fotografo professionista perché non desiderano investire nulla in marketing.

La maggior parte delle agenzie non sanno nemmeno cosa sia un copywriter, non fanno dei video se non per le ville di super lusso e non ripubblicano gli annunci ogni giorno perché non sanno nemmeno come si fa e non hanno delle broker super gentili e professionali a rendere le visite immobiliari un’esperienza piacevole e solare.

Ecco, questo è quello che abbiamo da offrirti noi, la promessa che faremo tutto il possibile per farti stare meglio e in cambio tu ci darai la possibilità di trattare il tuo immobile e di svolgere il lavoro che amiamo fare.

Puoi chiamarmi allo +41 91 921 24 28 oppure allo +41 78 404 56 75 e ti farò chiamare dalla mia consulente che copre la tua zona.

A presto,

Yohanna Chiri Leimgruber CEO TiAffitto