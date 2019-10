Indecisi? Ecco come scegliere la palestra perfetta

1. Casa o ufficio

Come prima cosa per avere costanza e non cadere nelle solite scuse, valuta la distanza, fai bene i tuoi calcoli in base all’ora in cui ti alleni. Scegli un Club a non più di 20 minuti da casa o dal lavoro, aperto dalla mattina presto alla sera tardi, così puoi sempre trovare il tempo per fare il tuo allenamento.

2. Seri professionisti

Il livello di preparazione e professionalità degli Istruttori e del personale delle diverse Aree è fondamentale. Accertati per prima cosa che la struttura ti offra veramente un servizio di assistenza adeguato, costante, incluso nel prezzo dell’abbonamento e soprattutto che lo stesso venga fatto da personale qualificato.

3. La strutturazione del percorso all’interno del Club

Accertati che il Club offra un servizio strutturato ed organizzato con: anamnesi, test posturali, valutazione massa grassa e massa magra, sviluppo programma di allenamento personalizzato, test di controllo del raggiungimento dei risultati e costante dialogo con l’Istruttore.

4. Abbonamento

Informati da subito sulla possibilità di sospenderlo per motivi di salute o trasferte di lavoro senza ulteriore pagamento (meglio) o nel caso fatti spiegare bene il regolamento e valuta bene di che cifre si sta parlando. Controlla le modalità di rinnovo: alcuni lo fanno in automatico (addirittura pluriennale) ed assicurati di eventuali modalità e termini di disdetta.

Controlla sempre tutto quello che è scritto sul contratto, diffida dalle clausole poco chiare e dalle spiegazioni altrettanto vaghe, nel caso chiedi che ti vengano messe per iscritto. Se trovi resistenze o non sei convinto, valuta un altro Club.

5. Spazi e dimensioni

Per allenarsi bene occorre avere a disposizione i giusti spazi ed attrezzature adeguate. Non farti ingannare dal prezzo accattivante, ragiona sempre su come utilizzerai il tuo abbonamento e sulle molteplici esigenze che hai quando ti alleni. Se poi ami socializzare, scegli un Club con un ricco palinsesto corsi, aree relax, SPA, Lounge Bar, ristorante e Wi-Fi gratuito.

6. Apertura - chiusura

Gli orari di apertura offerti dal Club sono molto importanti. Una palestra che apre presto, chiude la sera tardi ed offre un orario molto flessibile anche nel week end è molto sfruttabile e può soddisfare tutte le tue esigenze.

7. Planning delle attività

Chiedi sempre una copia del planning delle attività, verifica che non vi siano costi aggiuntivi e chiarisci da subito le modalità con cui iscriversi / partecipare alla lezione, se il corso è tenuto da istruttori o se è virtuale, l’intensità del corso proposto, la possibilità di fare una lezione di prova e soprattutto esigi di avere un’adeguata consulenza da parte di un professionista per valutare in base alla tua condizione fisica quale corso frequentare.

8. Attrezzi

Verifica con occhio critico che il Club offra una sala attrezzi adeguatamente strutturata e pulita, onde evitare la spiacevole sorpresa di non poterti allenare perché le macchine sono sempre occupate e rischiare di passare il tempo in coda.

9. Piscina

Se possibile non sottovalutare l’offerta trasversale di un Club che oltre all’area fitness propone lo spazio acqua. Oggi le attività in acqua sono molteplici e i Club più evoluti propongono sessioni di allenamento in acqua con veri attrezzi da palestra, estremamente performanti. Sicuramente è un buon modo per diversificare il tuo allenamento, non correre il rischio di annoiarti e raggiungere i tuoi obiettivi.

10. Spogliatoio

L’igiene parte da qui! Verifica la pulizia dei locali, bagni e docce. Assicurati che ci sia un numero adeguato di docce e che tu possa avere la giusta privacy nella tua intimità. Controlla sicurezza, grandezza, numero degli armadietti, spazi a disposizione e fruibilità degli stessi.

11. Ti deve piacere!

Anche nella scelta di una palestra non può che essere fondamentale l’aspetto emozionale: una palestra, fondamentalmente, deve piacerci.

La palestra che frequenteremo sarà un luogo dove spenderemo una parte del nostro tempo libero, oltre che tante energie e calorie, è anche un luogo per uscire dalla routine più o meno sedentaria e ripetitiva della vita quotidiana, può essere un luogo dove coltivare alcune passioni o una semplice occasione di svago. È determinante valutarne gli ambienti anche a partire dalle persone che li abitano, cercare di intuire lo stile di questi ambienti oltre che il loro livello di dotazioni tecnologiche o l’ampiezza.

Ci sono palestre tendenzialmente frequentate da giovani e giovanissimi, centri popolati da atleti professionisti o semi – professionisti, strutture o aree pensate per la gente che vuole farsi notare, altre per coloro ai quali interessa solo praticare una sana attività fisica. Il Club che decidiamo di frequentare rispecchia la nostra persona, il nostro essere, deve somigliarci, in qualche modo, e permetterci di sentirci a nostro agio con i suoi spazi e i suoi abitanti. Non lasciarti influenzare o condizionare dal prezzo apparentemente basso o a buon mercato, cerca di capirne sempre il reale contenuto e se alla fine è quello che cerchi e che sai ti farà stare bene. La palestra ideale, è la palestra ideale per noi!

A cura di Laura Severgnini

Responsabile Area Commerciale Centro A-CLUB Fitness & Wellness SAVOSA

