Il Calisthenics, dal greco “Kalos” – bellezza e “Sthénos” – forza, è un insieme di esercizi finalizzati a potenziare il fisico contrastando il solo peso del proprio corpo e sfruttando la dinamica delle leve.

Questo tipo di allenamento consente di lavorare in maniera molto efficace sulla forza, sull’equilibrio, sulla resistenza e sulla coordinazione.

L’allenamento calistenico si può definire allenamento “total body”, poiché coinvolge tutti i distretti muscolari del corpo attraverso esercizi sia dinamici sia isometrici, sviluppando così un corpo tonico, agile ed armonioso.

Può essere praticato in palestra, a casa, all'aria aperta, un po’ ovunque tanto da essere stato definito uno “Street WorkOut”.

Prevede il raggiungimento di abilità atletiche a corpo libero con il supporto di strutture come sbarre, parallele e anelli da ginnastica ed eventualmente di pesi (chiamati comunemente zavorre) usati come sovraccarico al proprio peso corporeo.

A chi è rivolta la ginnastica calistenica?

È sbagliato pensare che l’allenamento calistenico sia rivolto solo ed esclusivamente a persone ben allenate o addirittura solo ad atleti professionisti.

Il Calisthenics è un tipo di allenamento adatto a tutti, uomini o donne: ognuno si allenerà con esercizi propedeutici scelti in base al proprio livello. Tale disciplina è infatti praticabile da qualsiasi soggetto, poiché segue la logica di adattamento dell’individuo.

Dunque chiunque può allenarsi, sia chi è alla ricerca di migliorare la propria postura, sia coloro che si allenano con il solo scopo di tonificarsi, perdere massa grassa, migliorare la propria coordinazione, poter raggiungere un benessere psico-fisico generale. Insomma l’allenamento calistenico ci permette di lavorare a 360°.

Ma quindi, in pratica?

L’allenamento calistenico mira sia al miglioramento delle performance del soggetto sia al raggiungimento di una condizione di benessere attraverso l’ottimizzazione dell’aspetto fisico e della propria salute, prevede vari esercizi progressivi che porteranno ad un adattamento articolare e neurofisiologico.

Questo tipo di allenamento è davvero adattabile a tutti, perché parte da esercizi semplici come:

push up

pull up

dip

squat

Solo successivamente si arriva ad esercizi che richiedono più forza e buone capacità coordinative come il muscle up e il front/ back lever, per citarne alcuni.

L’aspetto affascinate del Calisthenics sta proprio nel fatto che permette di mettersi in continua sfida con se stessi, ponendosi obiettivi sempre più alti e ambiziosi.

A cura di Damiano Bellotta

Personal Trainer, Istruttore Fitness, Istruttore Calistenico presso il Centro A-CLUB Fitness & Wellness di Savosa

