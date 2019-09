Allenarsi con i pesi liberi

L’allenamento con i pesi liberi è una metodica che utilizza principalmente bilancieri e manubri relazionando la forza generata dai muscoli attraverso contrazioni concentriche ed eccentriche con la forza di gravità.

Peculiarità dei pesi liberi

Gli esercizi con i “free weights”, personalizzati agli obiettivi, al livello di allenamento e alla struttura fisica della persona, hanno il vantaggio di sollecitare in maniera bilanciata il sistema muscolo scheletrico, prevenendo eventuali squilibri meccanici e di forza, in quanto è possibile modificare il movimento e la traiettoria del singolo esercizio.

Tale tipo di allenamento coinvolge spesso l’attivazione simultanea di diversi gruppi muscolari, diversamente dalle “macchine”, che invece mirano a singoli e specifici settori corporei.

Miglior allenamento dei muscoli stabilizzatori

Sono efficaci per lavorare sui “muscoli “stabilizzatori’’ del corpo (addominali, paravertebrali, muscolatura glutea e dell’anca) i quali lavorano in sintonia per fornire supporto alla colonna vertebrale.

I pesi liberi coinvolgono una maggiore quantità di massa muscolare per mantenere l’equilibrio e la stabilità durante l’esecuzione degli esercizi, richiedendo, pertanto, un impiego di forza variabile che si traduce in un maggior sforzo e consumo calorico. L’assenza di supporti e guide nell’esecuzione dei movimenti offre anche la possibilità di migliorare la coordinazione e la conseguente percezione del corpo nello spazio.

Un altro vantaggio è la possibilità di variare gradualmente il programma di allenamento modificando il peso, la posizione del corpo in rapporto ai muscoli interessati e la tipologia di attrezzo utilizzato.

Grazie all’allenamento con i pesi liberi è anche possibile ottenere un graduale controllo sulla naturale perdita di massa ossea (sarcopenia) dovuta all’età.

Al fine di essere un allenamento efficace e sicuro, come avviene per tutti i programmi di allenamento, è necessario che venga il più possibile variato e adattato alla persona.

Benefici dell’allenamento con i pesi liberi

L’allenamento con i pesi liberi:

1. non solo migliora il rendimento muscolare, ma aumenta la resistenza e diminuisce la fatica nelle attività quotidiane;

2. non solo ti rende forte, ma ti aiuta a gestire il tuo peso.

A cura di Federico Ravizzini

Dottore in Scienze Motorie e Osteopata D.O., Personal Trainer e Istruttore presso il Centro A-CLUB di Savosa.

