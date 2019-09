Perdere peso e rafforzare la muscolatura

Il vogatore è un attrezzo chiamato anche remoergometro che riproduce il gesto che il canottiere compie in canoa o barca e permette di allenare tutto il corpo, stimolando fino all’80% i muscoli di chi lo esegue.

La sessione di allenamento con il vogatore consente di lavorare simultaneamente con le gambe, i glutei, gli addominali, i pettorali, le braccia, le spalle e la schiena in maniera efficace. È importante eseguire i movimenti in modo coordinato in modo da evitare scompensi. Sia le gambe che le braccia vanno utilizzate con la stessa frequenza. Ottimo sia per tonificare che dimagrire. Visti i numerosi muscoli coinvolti dal vogatore lo rendono un attrezzo adatto a tutti.

Il movimento della remata può essere suddiviso in più fasi.

Nella prima fase, si sta seduti con in mano il manubrio, con gli arti inferiori distesi, mentre le ginocchia sono piegate e il busto è inclinato (di 10-15 gradi) verso la parte anteriore dell’attrezzo. Nella seconda fase, nell’ordine: si spinge con le gambe mantenendo il busto inclinato in avanti; una volta che le gambe sono completamente estese si inclina in busto indietro (di 10-15 gradi); si tira il manubrio verso il petto, completando così la remata Nella fase successiva, mantenendo le gambe allungate, le braccia vengono allungate in avanti, il busto quindi viene inclinato (di 10-15 gradi) in avanti. Nell’ultima, mantenendo la braccia tese in avanti e il busto inclinato, si ritorna alla posizione iniziale.

Questi movimenti vengono ripetuti, ad una frequenza di 16-36 remate al minuto (stroke rate) per tutta la durata dell’allenamento. Ovviamente i movimenti, che inizialmente saranno poco fludi e un po’ meccanici, con il tempo diventeranno più fluidi e le quattro fasi sopra descritte si susseguiranno in maniera sempre più fluida ed efficacie.

A-CLUB ha scelto di inserire nel suo parco macchine 4 postazioni SKILLROW, l’innovativo vogatore Technogym della linea SKILL ATHLETIC che consente di allenare sia il cardio che la forza con il massimo comfort e i risultati più efficaci grazie al suo design specificamente progettato per lo sport, alla sua esclusiva tecnologia e agli allenamenti basati sulle prestazioni. L’allenamento su SKILLROW è davvero completo: oltre a perdere peso e bruciare calorie, il vogatore permette di rafforzare tendini, legamenti, ossa e articolazioni, tonificare i muscoli delle gambe, braccia e schiena e allentare le tensioni quotidiane e lo stress.

SKILLROW è l’unico vogatore indoor che restituisce la sensazione della vogata sull’acqua: la resistenza di SKILLROW permette una simulazione perfetta della curva eseguita durante il movimento di vogata. La gradualità della resistenza rende i movimenti più fluidi senza contraccolpi sulla schiena.

Allenarsi con il vogatore quali benefici?

Tonifica il corpo. Il rowing consente di tonificare l’84% dei muscoli scheletrici e di farlo mediante l’esecuzione di uno sforzo aerobico. I muscoli principali che sono coinvolti nella vogata sono principalmente i muscoli delle spalle, delle braccia e degli avambracci, i piccoli muscoli delle mani e delle dita, i muscoli dorsali e quelli addominali. Il rowing aiuta bruciare massa grassa mentre aumenta quella magra ovvero aiuta a ristabilire un corretto equilibrio tra queste due masse.

Precauzioni e controindicazioni

L’allenamento sul vogatore non è adatto a tutti, infatti:

non è una disciplina adatta a chi soffre di patologie cardiache importanti

chi ha avuto o ha problemi alle spalle, oppure alle articolazioni del ginocchio deve prestare particolare attenzione a come lo utilizzo

è facile vogare anche con una tecnica completamente sbagliata e, di conseguenza, compiendo movimenti poco efficienti e rendere gli allenamenti frustranti.

A cura di Brian Belloni

Laureato in Scienze Motorie, Massoterapista, Istruttore Fitness Centro A-CLUB, Savosa

