ated-ICT Ticino è di scena alla Città dei Mestieri della Svizzera italiana

È stata inaugurata sabato 25 gennaio a Bellinzona in viale Stazione la Città dei Mestieri della Svizzera italiana. Un progetto innovativo promosso dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), tramite la Divisione della formazione professionale (DFP), che vuole essere un “luogo d’incontro per persone e aziende. Uno spazio che accoglie e aiuta a trovare delle risposte attraverso una consulenza informativa permanente sulla formazione professionale di base, superiore e continua. L’obiettivo di una Città dei Mestieri è di essere uno spazio accogliente e interattivo, dove sentirsi ascoltati, supportati e facilitati nel reperimento d’informazioni, di strumenti e di risorse necessarie per le nostre scelte professionali e formative”.

L’associazione ated- ICT Ticino partecipa con due iniziative alla prima settimana di apertura della Città dei Mestieri della Svizzera italiana.

Il primo workshop è pensato su misura per i ragazzi e ragazze dai 6 ai 15 anni e offre la possibilità di cimentarsi nella robotica e nei primi linguaggi di programmazione. Tutti i partecipanti potranno toccare con mano la tecnologia grazie ai Mentor di ated4kids, che nella giornata del 29 di gennaio a partire dalle ore 14 saranno a loro disposizione, per guidarli fra gioco e divertimento dentro progetti come ad esempio “minecraft4switzerland” (di cui abbiamo scritto qui).

Iscrizioni al workshop gratuito a questo link

Il secondo appuntamento è in programma sempre il 29 gennaio, ma a partire dalle ore 18, e consiste nella presentazione di alcuni dei percorsi di formazione promossi da ated Academy.

Un’area che nasce con l’obiettivo di formare all’utilizzo delle tecnologie più diffuse, come la realtà virtuale, e di aiutare i professionisti a rimanere competitivi in un mondo del lavoro in continua trasformazione per effetto del digitale.

Iscrizioni al workshop gratuito a questo link

“Come ated-ICT Ticino aderiamo con grande entusiasmo all’iniziativa della Città dei Mestieri della Svizzera italiana – commenta Cristina Giotto Direttrice e Membro di Comitato di ated – ICT Ticino -. E infatti saremo presenti nella settimana di apertura con due progetti che seguiamo con grande impegno e che ci rendono unici in Ticino: i programmi di ated4kids e i percorsi di formazione di ated Academy. Peraltro, la nostra costante tensione è quella di realizzare progetti estremamente pratici e concreti, senza rinunciare però ai contenuti didattici che caratterizzano il nostro dna fin dalle origini. Da un lato, ci dedichiamo alle future generazioni, creando momenti di gioco e di apprendimento per preparare ragazzi e ragazze a sperimentare la tecnologia, a sfidarsi in gare a squadre, a scoprire cosa c’è dietro l’innovazione. In questo modo, aiutiamo i nostri bambini a gestirla e addirittura a costruirla, come è il caso della robotica o dei linguaggi di programmazione, che mostreremo nel workshop a Bellinzona. Dall’altro strutturiamo percorsi di formazione per manager, aziende e professionisti che necessitano di completare e soprattutto aggiornare le proprie competenze, alla luce dell’inarrestabile evoluzione tecnologica, che sta trasformando tutti i mestieri, anche i più tradizionali.”

Il Progetto della Città dei Mestieri della Svizzera italiana

La Città dei Mestieri della Svizzera italiana sarà aperta ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì e il sabato mattina, proprio per facilitarne la fruibilità e diventare un servizio pubblico per i cittadini, ma anche per le aziende. La gestione quotidiana della struttura vedrà operare, a rotazione, un centinaio di collaboratori già attivi nei rispettivi settori che interagiscono nel progetto, appositamente formati. Questi soggetti assicureranno la consulenza nelle quattro aree della CDMSI: Orientarsi, in collaborazione con l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale, Vivere l’apprendistato, in collaborazione con le Sezioni di formazione della DFP, Trovare lavoro, in collaborazione con la Sezione del lavoro, infine, Perfezionarsi e riqualificarsi, in collaborazione con l’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione della DFP. La consulenza individuale sarà completata con una ricca agenda d’incontri, appuntamenti informativi, corsi di formazione, conferenze o atelier gestiti e promossi dai servizi cantonali o dalle organizzazioni del mondo del lavoro.