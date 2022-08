Il centro della città sulla Limmat si modifica: quasi scomparso il ceto medio-basso

Nel documento, in cui vengono analizzati i cambiamenti dei contribuenti fra il 2002 e il 2018, emerge che gli zurighesi pagano quasi un terzo d'imposte in più rispetto agli anni passati. Questo non è dipeso dal fatto che i singoli siano diventati più facoltosi, ma poiché un maggior numero di persone ad alto reddito si è trasferito in città.