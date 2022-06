Un mercoledì storico: il franco svizzero è sceso sotto la parità con l'euro

BNS: fine degli acquisti di valute estere - La banca centrale svizzera dovrebbe quindi interrompere gli acquisti di valuta estera che effettua da diversi anni con l'obiettivo di evitare un rafforzamento eccessivo del franco, che risulterebbe dannoso per gli esportatori. Il Credit Suisse sottolinea in uno studio che la BNS ha accumulato circa 775 miliardi di franchi in valuta estera dal 2009. Ma in un contesto di forte accelerazione dei prezzi, un franco forte limita l'inflazione importata.