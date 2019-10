Sì, ci sarà una Playstation 5 e uscirà nel 2020 in tempo per Natale

TOKYO - Nessun cambio di nome, nessun giro di parole: il successore di Playstation 4 si chiamerà, pensate un po', Playstation 5.

«Finalmente possiamo dirlo», ha confermato il Ceo di Sony america Jim Ryan a Wired, «devo dire che mi sono levato un bel peso dalle spalle». Come riportato al portale americano la console arriverà in tempo per le vacanze di Natale 2020.

La console sarà molto più potente di quella attuale avrà una memoria interna a Stato solido (Ssd) ma supporterà ancora i giochi su disco (da 100 giga). L'installazione sarà obbligatoria, ma ci saranno diverse opzioni dalle quali scegliere: «Si potrà installare, per esempio, solo la parte multiplayer o quella a giocatore singolo», spiega Cerny . In generale il fatto di non avere più un disco rigido aumenta in maniera esponenziale i tempi di caricamento.

Altra novità degna di nota il joypad (DualShock 5?) che sarebbe simile al vecchio con diverse importanti differenze: come i grilletti dinamici che daranno resistenze diverse a dipendenza delle azioni svolte: come tendere la corda di un arco.

Rivisto completamente il sistema di vibrazione che è stato integrato con la risposta tattile delle levette di movimento. Secondo il giornalista che ha potuto testarlo, il controller si comportava in maniera diversa se l'avatar si trovava sulla sabbia, nell'acqua o sul ghiaccio. Aggiornati anche i microfoni che si prestano a interessanti effetti sonori.

Altri dettagli come il look che per adesso possiamo solo immaginare verrano svelati nei prossimi mesi, conferma l'azienda.