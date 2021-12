La Malesia sott'acqua, sfollati in 30'000

KUALA LUMPUR - Una stagione dei monsoni particolarmente violenta ha messo in difficoltà diverse regioni e città nella Malesia in questo fine settimana. Sono circa 30'000 le persone, in 8 diversi Stati del Paese, a dover lasciare le proprie abitazioni per mettersi in sicurezza.

E non si tratta di località periferiche, come riportato dal Guardian, nello Stato di Selangor - che comprende la capitale Kuala Lumpur - gli sfollati sono almeno 10'000. 14'000 invece, nello Stato centrale di Pahang.

keystone-sda.ch / STF (FAZRY ISMAIL)